Пешич присоединится к румынскому Волунтари на правах аренды, утверждает Sportarena.

Васин стал первым зимним новичком Ингульца – форвард получил звездный номер и уже отметился голом в спарринге

В активе хорвата 10 матчей в текущем сезоне, однако результативных действий в свой актив он не записал. Волунтари же занимает предпоследнее место в чемпионате Румынии.

Ранее Ворскла также отдала в аренду Дениса Васина в Ингулец. К слову, полтавчане пошли на зимний перерыв пятыми, имея в активе 20 очков.

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