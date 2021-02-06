Ворскла отпустила своего легионера в чемпионат Румынии, – СМИ
18:29 - Читати українською
Вингер Ворсклы Иван Пешич завершит текущий сезон в румынском первенстве.
Пешич присоединится к румынскому Волунтари на правах аренды, утверждает Sportarena.
Васин стал первым зимним новичком Ингульца – форвард получил звездный номер и уже отметился голом в спарринге
В активе хорвата 10 матчей в текущем сезоне, однако результативных действий в свой актив он не записал. Волунтари же занимает предпоследнее место в чемпионате Румынии.
Ранее Ворскла также отдала в аренду Дениса Васина в Ингулец. К слову, полтавчане пошли на зимний перерыв пятыми, имея в активе 20 очков.
Динамо дожало Шкендию в контрольном матче – джокеры организовали решающий гол
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter