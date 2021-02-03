Новичок УПЛ в Facebook объявил о полугодовой аренде нападающего Ворсклы Дениса Васина. Это первый трансфер Ингульца в межсезонье.

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В текущей кампании Васин не мог похвастаться статусом основого игрока Ворсклы – всего 8 матчей и один ассист. 31-летнего нападающего выставили на трансфер, и теперь он будет выступать за команду из Петрова. Новичок получил футболку с престижным седьмым номером и даже успел отметиться голом в спарринге против Арды (2:1).

Напомним, Ингулец пошел зимовать на десятой строчке УПЛ. Подопечные Лавриненко возобновят сезон 14 февраля матчем против СК Днепр-1.

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