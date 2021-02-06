Пешіч приєднається до румунського Волунтарі на правах оренди, стверджує Sportarena.

Васін став першим зимовим новачком Інгульця – форвард отримав зірковий номер і вже відзначився голом у спарингу

В активі хорвата 10 матчів у поточному сезоні, проте результативних дій до свого активу він не записав. Волунтарі ж посідає передостаннє місце у чемпіонаті Румунії.

Раніше Ворскла також віддала в оренду Дениса Васіна в Інгулець. До слова, полтавці пішли на зимову перерву п'ятими, маючи в активі 20 очок.

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