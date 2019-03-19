Ворскла спростувала чутки про ймовірне звільнення Сачка – офіційна заява клубу

Ворскла прокоментувала інформацію журналіста телеканалів Футбол 1/2 Ігоря Бурбаса про нібито заміну наставника полтавців Василя Сачка на тренера Шахтаря U-21 Валерія Кривенцова.

"Зазначена інформація не відповідає дійсності. У разі прийняття відповідних рішень або змін така інформація буде оголошена на офіційному сайті клубу, а також оприлюднена на офіційних сторінках в соціальних мережах", – йдеться в повідомленні прес-служби Ворскли.

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Нагадаємо, у матчі завершального туру першого етапу УПЛ Ворскла зіграла внічию з аутсайдером першості Арсеналом-Київ (2:2) та не змогла потрапити до першої шістки.

В минулому сезоні полтавці здобули бронзові медалі і право зіграти в груповому етапі Ліги Європи, який завершили на передостанньому місці в квартеті зі Спортінгом, Арсеналом та Карабахом.

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