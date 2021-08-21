Полтавский клуб пока не готов отпустить одного из своих лидеров в соседнее первенство.

Полузащитник Ворсклы Луизао остается игроком "зелено-белых". В полтавском клубе не подтверждают информацию о переходе бразильца в польский Радомяк, сообщил журналист Николай Середич в эфире УПЛ Online.

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23-летний игрок продолжает восстанавливаться после травмы, поэтому не попадает в заявку украинской команды. В то же время сам факт контактов с другими клубами относительно потенциального трансфера своей звезды Ворскла не отрицает.

Напомним, полтавчане пытались сохранить Луизао для еврокубков, однако поход команды Юрия Максимова завершился очень скоро и теперь в клубе готовы попрощаться с игроком, если получат хорошее предложение.

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