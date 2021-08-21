Полтавський клуб поки не готовий відпустити одного зі своїх лідерів у сусідню першість.

Півзахисник Ворскли Луїзао залишається гравцем "зелено-білих". У полтавському клубі не підтверджують інформацію про перехід бразильця в польський Радомяк, повідомив журналіст Микола Середич в ефірі УПЛ Online.

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23-річний гравець продовжує відновлюватись після травми, тому не потрапляє у заявку української команди. Водночас сам факт контактів з іншими клубами щодо потенційного трансферу своєї зірки Ворскла не заперечує.

Нагадаємо, полтавці намагалися зберегти Луїзао для єврокубків, однак похід команди Юрія Максимова завершився дуже скоро і тепер у клубі готові попрощатися з гравцем, якщо отримають хорошу пропозицію.

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