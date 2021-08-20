Программу 5-го тура открывал поединок в Полтаве между Ворсклой и Металлистом 1925. Подопечные Юрия Максимова неделю назад расписали очень невыразительную ничью с Вересом – впрочем, она произошла на выезде, а вот дома в рамках УПЛ "зелено-белые" поражений еще не знали. Харьковчане же в предыдущем матче очень достойно сыграли против Шахтера, едва не зацепившись за ничью, поэтому сегодня болельщики могли надеяться на веселый футбол.

Впрочем, первый тайм разочаровал как местных фанатов, так и солидную делегацию гостей из Харькова. "Желто-синие" до перерыва провели всего один удар по воротам – он прошел после подачи с углового, которую головой замкнул Ермаков. Получилось очень неточно. Ворскляне стреляли не намного чаще (аж три раза), но у них еще и хорошие атаки без завершения проходили. Хозяева полностью контролировали ход поединка.

Проблема полтавчан заключалась в большом количестве технического брака и отсутствии острых моментов. За первые 40 минут подопечные Юрия Максимова имели в своем активе только дальний неточный выстрел Тилля и его же диагональ на правый край штрафной – Пердута сбросил его на Степанюка, а тот пробил над воротами. Харьковчане, однако, намека не поняли, за что и были наказаны на 41-й: Скляр поборолся за навес от Кане и сумел выполнить скидку на Чеснакова, а Владимир метров с восьми расстрелял ворота – 1:0!

На перерыв команды отправились именно с этим счетом, но уже через несколько секунд после возобновления игры Металлист 1925 получил фантастический шанс отыграться. Он прилетел благодаря прорыву Дмитренко левым флангом на край штрафной – в завершении эпизода Владислав прострелил, а Челядин в падении остановил мяч рукой. Пенальти! Валерий Кривенцов перекрестился, но Бог не помог "желто-синим" – Батюшин с "отметки" пробил по центру, но Ризнык парировал удар ногой!

Не забиваешь ты – забивают тебе. Ворскла сразу перехватила инициативу и провела несколько атак без моментов, а на 55-й минуте команда Юрия Максимова удвоила свое преимущество! Ризнык вынес мяч на Скляра, тот выполнил прострельную передачу на Кане, а Ткачук в попытке выбить ее срезал мяч в собственные ворота. 2:0.

После такого поворота событий от Металлиста 1925 можно было бы ожидать нашествия, однако ничего подобного не произошло. За следующие 25 минут подопечные Валерия Кривенцова сумели выжать из себя только два слабых дальних удара в исполнении Габелка и Задераки – Ризнык спокойно взял оба. Разогнать футбол харьковчан не помогли даже три замены в середине второго тайма.

Ворскла тоже не форсировала события, но на 76-й минуте полтавчане могли устроить разгром в результате подачи Пердуты и замыкания от Кане с линии вратарской – Сидоренко спас гостей. На 81-й же свежий Вакула раскрутил двух защитников перед штрафной площадкой и выстрелил в ближний угол. Мяч попал во внешнюю сторону сетки.

Харьковчане неплохо выглядели только в эндшпиле встречи, когда удалось провести несколько интересных атак. Одна из них завершилась неплохим ударом над перекладиной, а на 89-й минуте Савин получил заброс из глубины и ворвался на правый край штрафной, упав в борьбе с Таммом. Контакт с защитником точно был, но арбитр Виктор Копиевский решил показать Савину желтую за симуляцию. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу полтавчан со счетом 2:0.

Таким образом, Ворскла набрала 11 очков, поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице УПЛ. За спиной полтавчан осталось Динамо, однако киевляне свой матч проведут в воскресенье против лидера чемпионата – Десны. Металлист 1925, в свою очередь, держится на седьмой строчке с шестью зачетными баллами в активе.