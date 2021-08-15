Польский Радомяк пытается завершить трансфер 23-летнего экс-игрока Порту, информирует Weszlo.

Тренер Ворсклы имеет претензии к легионеру после поединка с Вересом, но не жалуется на результат

Новичок Екстраклясы предлагает Ворскле 200 тысяч злотых (52 тысячи долларов), а также процент с последующей продажи. Полтавчане пытались сохранить Луизао для еврокубков, однако поход команды Юрия Максимова завершился очень скоро. В ближайшее время клубы должны договориться, а Луизао – отправиться в Польшу для подписания контракта на 3 года.

Добавим, что бразилец провел в составе Ворсклы 36 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Верес расписал голевую ничью с Ворсклой – два пенальти, драма Сергийчука и дебют Эсеолы