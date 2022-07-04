Ворскла официально вернула форварда Металлиста 1925 в Украину
4 июля 21:26 - Читати українською
Нападающий Фигейренсе Марлисон присоединился к полтавской Ворскле.
Марлисон перебрался в Ворсклу на правах летней аренды, сообщает официальный сайт Фигейренсе.
Ворскла анонсировала возвращение трех легионеров и подписание серьезных новичков
Отметим, что нападающий вернулся на родину в апреле из-за начала войны в Украине. Большую часть сезона 2021/22 Марлисон провел в Металлисте 1925, сыграл 14 матчей в УПЛ и забил 5 голов.
Добавим, что Ворскла уже в скором времени начнет участие в Лиге конференций, где 21 и 27 июля сразится за выход в следующий раунд квалификации.
Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter