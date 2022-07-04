Марлисон перебрался в Ворсклу на правах летней аренды, сообщает официальный сайт Фигейренсе.

Ворскла анонсировала возвращение трех легионеров и подписание серьезных новичков

Отметим, что нападающий вернулся на родину в апреле из-за начала войны в Украине. Большую часть сезона 2021/22 Марлисон провел в Металлисте 1925, сыграл 14 матчей в УПЛ и забил 5 голов.

Добавим, что Ворскла уже в скором времени начнет участие в Лиге конференций, где 21 и 27 июля сразится за выход в следующий раунд квалификации.

Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?