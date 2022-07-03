"Мы активно работаем на трансферном рынке, но не все просто. На сегодняшний день в расположение команды прибыли Давид Пуцлин, Джоко Зайков, также ожидаем Наджееба Якубу.

Скрипник в Ворскле: вице-президент раскрыл детали контракта

Также в ближайшие дни присоединится опытный украинец, с которым будет подписан контракт. Планируем заключить два соглашения с легионерами", – резюмировал Лысак в эфире телеканала Espreso.TV.

Напомним, недавно на тренерском мостике полтавчан произошли изменения: Юрия Максимова заменил Виктор Скрипник. Сезон УПЛ 2021/22 стартует в конце августа, полтавчане к нему готовятся в Польше.

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