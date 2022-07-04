Марлісон перебрався до Ворскли на правах річної оренди, повідомляє офіційний сайт Фігейренсе.

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Зазначимо, що нападник повернувся на батьківщину в квітні через початок війни в Україні. Більшу частину сезону 2021/22 Марлісон провів у Металісті 1925, зіграв 14 матчів в УПЛ та забив 5 голів.

Додамо, що Ворскла вже незабаром розпочне участь у Лізі конференцій, де 21 та 27 липня побореться за вихід до наступного раунду кваліфікації.

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