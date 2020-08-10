toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - БАЗЕЛЬ ДИНАМО КИЕВ ЮВЕНТУС ТРАНСФЕРЫ

Ворскла официально подписала опытного защитника

13:23 - Читати українською
Ворскла официально подписала опытного защитника
Сергей Яворский / фото ФК Ворскла

Полтавская Ворскла объявила о первом летний трансфер.

Яворский подписал контракт с Ворсклой на 2 года, сообщает официальный сайт полтавчан.

Капитан Мариуполя Яворский покинул клуб – он провел в команде 10 сезонов

Напомним, опытный защитник покинул Мариуполь после 10 лет выступлений за азовский клуб. Ранее Яворский уже работал с Юрием Максимовым в составе Оболони.

К слову, защитник провел 27 поединков, записав в свой актив гол и результативную передачу.

Колос в овертайме дожал Мариуполь и впервые в истории пробился в Лигу Европы

blog_ava
Попов вернулся в общую группу Динамо – у киевлян есть потери
08:28
6372
Теги
Трансферы Сергей Сергей Яворский Ворскла Ворскла Трансферы чемпионата Украины
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
34
мин
Интер
22:00
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?