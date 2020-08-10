Ворскла официально подписала опытного защитника

Яворский подписал контракт с Ворсклой на 2 года, сообщает официальный сайт полтавчан.

Капитан Мариуполя Яворский покинул клуб – он провел в команде 10 сезонов

Напомним, опытный защитник покинул Мариуполь после 10 лет выступлений за азовский клуб. Ранее Яворский уже работал с Юрием Максимовым в составе Оболони.

К слову, защитник провел 27 поединков, записав в свой актив гол и результативную передачу.

Колос в овертайме дожал Мариуполь и впервые в истории пробился в Лигу Европы