Капитан Мариуполя Яворский покинул клуб – он провел в команде 10 сезонов

Ветеран покинул приазовскую команду, сообщает официальный сайт клуба.

Мариуполь определил план подготовки к сезону 2020/21

Контракт Яворского с Мариуполем завершил действие, а продолжить сотрудничество 31-летнему защитнику "чайки" не предложили. Яворский дебютировал за приазовцев еще в июле 2007 года и провел 10 сезонов за Мариуполь (с перерывами). За это время он сыграл 228 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей.

Ранее еще один опытный исполнитель – Руслан Фомин – покинул Мариуполь в статусе свободного агента.

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