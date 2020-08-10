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Ворскла офіційно підписала досвідченого захисника

13:23 - Читать на русском
Ворскла офіційно підписала досвідченого захисника
Сергій Яворський / фото ФК Ворскла

Полтавська Ворскла оголосила про перший літній трансфер.

Яворський підписав контракт з Ворсклою на 2 роки, повідомляє офіційний сайт полтавців.

Капітан Маріуполя Яворський покинув клуб – він провів у команді 10 сезонів

Нагадаємо, досвідчений захисник покинув Маріуполь після 10 років виступів за азовський клуб. Раніше Яворський вже працював з Юрієм Максимовим у складі Оболоні.

До слова, оборонець провів 27 поєдинків, записавши до свого активу гол та результативну передачу.

Колос в овертаймі дотиснув Маріуполь і вперше в історії пробився до Ліги Європи

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Трансфери Сергій Сергій Яворський Ворскла Ворскла Трансфери чемпіонату України
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