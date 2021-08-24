Полузащитник Ворсклы Луизао продолжит карьеру в Байе, сообщает официальный сайт полтавчан.

Максимов поставил крест на звездном легионере Ворсклы – ему уже подыскали новый клуб

23-летний футболист подписал с новым клубом соглашение на полтора года (до декабря 2022-го). Главная причина ухода бразильца – отсутствие должной игровой практики.

Напомним, Луизао перешел в Ворсклу в августе 2019 года из Порту на правах аренды, а уже через год стал полноценным игрок команды Юрия Максимова. Его контракт с полтавчанами действует до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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