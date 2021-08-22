Полузащитник Ворсклы Луизао не входит в планы главного тренера Юрия Максимова.

В ближайшее время 23-летний бразилец должен присоединиться к Байе на правах аренды с правом выкупа, утверждает Football.ua.

Ворскла – Металлист 1925 – 2:0 – видео голов и обзор матча

Луизао пропустил последние матчи Ворсклы якобы из-за травмы. Впрочем, Максимов сам не желает продолжать сотрудничество с экс-игроком Порту. Полтавский клуб согласился отпустить полузащитника на родину.

Добавим, что в целом Луизао провел в составе Ворсклы 36 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Ворскла уверенно переиграла Металлист 1925, одержав третью подряд домашнюю победу – полтавчане обошли Динамо