Максимов поставил крест на звездном легионере Ворсклы – ему уже подыскали новый клуб
17:22 - Читати українською
Полузащитник Ворсклы Луизао не входит в планы главного тренера Юрия Максимова.
В ближайшее время 23-летний бразилец должен присоединиться к Байе на правах аренды с правом выкупа, утверждает Football.ua.
Ворскла – Металлист 1925 – 2:0 – видео голов и обзор матча
Луизао пропустил последние матчи Ворсклы якобы из-за травмы. Впрочем, Максимов сам не желает продолжать сотрудничество с экс-игроком Порту. Полтавский клуб согласился отпустить полузащитника на родину.
Добавим, что в целом Луизао провел в составе Ворсклы 36 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.
Ворскла уверенно переиграла Металлист 1925, одержав третью подряд домашнюю победу – полтавчане обошли Динамо
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