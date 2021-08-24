Півзахисник Ворскли Луїзао продовжить кар'єру у Байї, повідомляє офіційний сайт полтавців.

Максимов поставив хрест на зірковому легіонері Ворскли – йому вже підшукали новий клуб

23-річний футболіст підписав з новим клубом угоду на півтора роки (до грудня 2022-го). Головна причина відходу бразильця – відсутність належної ігрової практики.

Нагадаємо, Луїзао перейшов у Ворсклу у серпні 2019 року з Порту на правах оренди, а вже за рік став повноцінним гравецем команди Юрія Максимова. Його контракт з полтавцями чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

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