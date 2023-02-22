Защитник Максим Мельничук и полузащитник Юрий Козыренко покинули Ворсклу и продолжат карьеру в Ингульце, сообщает официальный сайт полтавчан.

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Оба игрока перешли в команду Сергея Ковальца в статусе свободных агентов. Об условиях и сроках соглашения не сообщается, однако по данным Transfermarkt контракты подписаны до 30 июня 2024 года.

Напомним, 23-летний Мельничук начал профессиональную карьеру в Динамо в 2016 году. В 2019-м перебрался в Ворсклу, откуда на правах аренды выступал за Черноморец и Ингулец. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

23-летний Козыренко – воспитанник Динамо. Во взрослом футболе дебютировал за Ворсклу в 2018-м. Выступал в аренде за Горняк-Спорт и белорусскую Ислочь. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

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