Полузащитник Кирилл Дрышлюк больше не является игроком Александрии и продолжит карьеру в другом клубе.

Контракт с чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины досрочно разорван по соглашению сторон. Кирилл Дрышлюк покинул Александрию, сообщает официальный сайт клуба.

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Это не первый уход из команды Руслана Ротаня в зимнее окно. Ранее Александрия отпустила Олега Билыка, Александра Демченко, уже подписавшего контракт с Черноморцем, и потеряла Максима Дячука, которого Динамо вернуло из аренды.

Ранее воспитанник кропивницкой Зирки поиграл за Спартак из Латвии. Александрии Дришлюк принадлежал с 2018 года, а в сезоне 2022/23 сыграл 12 матчей без результативных действий.

Первую часть УПЛ 2022/23 Александрия под руководством Юрия Гуры завершила на 5-м месте. В первом официальном матче года подопечные Ротаня сыграют со СК Днепр-1. Поединок против лидера чемпионата намечен на 4 марта.

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