Захисник Максим Мельничук та півзахисник Юрій Козиренко покинули Ворсклу і продовжать кар'єру в Інгульці, повідомляє офіційний сайт полтавців.

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Обидва гравці перейшли у команду Сергія Ковальця у статусі вільних агентів. Про умови та терміни угоди не повідомляється, однак за даними Transfermarkt контракти підписано до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, 23-річний Мельничук розпочав професіональну кар'єру в Динамо у 2016 році. У 2019-му перебрався у Ворсклу, звідки на правах оренди виступав за Чорноморець та Інгулець. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

23-річний Козиренко – вихованець Динамо. У дорослому футболі дебютував за Ворсклу у 2018-му. Виступав в оренді за Гірник-Спорт та білоруську Іслоч. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

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