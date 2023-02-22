Ворскла офіційно відпустила двох вихованців Динамо в Інгулець
Петровці продовжують комплектувати команду перед стартом другої частини сезону.
Захисник Максим Мельничук та півзахисник Юрій Козиренко покинули Ворсклу і продовжать кар'єру в Інгульці, повідомляє офіційний сайт полтавців.
Ротань продовжує чистку – Олександрія відпустила чемпіона світу
Обидва гравці перейшли у команду Сергія Ковальця у статусі вільних агентів. Про умови та терміни угоди не повідомляється, однак за даними Transfermarkt контракти підписано до 30 червня 2024 року.
Нагадаємо, 23-річний Мельничук розпочав професіональну кар'єру в Динамо у 2016 році. У 2019-му перебрався у Ворсклу, звідки на правах оренди виступав за Чорноморець та Інгулець. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.
23-річний Козиренко – вихованець Динамо. У дорослому футболі дебютував за Ворсклу у 2018-му. Виступав в оренді за Гірник-Спорт та білоруську Іслоч. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.
Динамо і загребський рецепт, або Наступний великий трансфер для Суркіса