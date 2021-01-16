Ворскла договорилась о досрочном завершении контракта с Баенко, сообщает официальный сайт полтавчан.

Ворскла указала на дверь 5 игрокам

Защитник не появлялся на поле длительное время, что и стало причиной разрыва соглашения, срок которого истекал летом. Баенко провел 15 матчей в составе Ворсклы, записав в свой актив гол.

К слову, полтавчане занимают пятое место в чемпионате Украины с 20 очками в активе и отстает от третьей Десны на 3 пункта.

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