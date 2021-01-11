Ворскла официально объявила об уходе 5 игроков
12:20 - Читати українською
Полтавская Ворскла устроила чистку состава перед началом тренировочных сборов.
Полтавчане не возьмут на тренировочные сборы в Турцию Баенко, Опанасенко, Васина, Пешича и Татаркова.
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Как сообщает официальный сайт Ворсклы, все игроки, кроме Татаркова, который уже покинул расположение клуба, до сих пор имеют действующие трудовые соглашения с клубом.
Отметим, что Ворскла уже сегодня, 11 января, вылетит в Турцию на зимние сборы, которые продлятся до 6 февраля.
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