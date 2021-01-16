Ворскла офіційно оголосила про відхід Баєнка
06:30 - Читать на русском
Захисник Володимир Баєнко покинув розташування полтавського клубу.
Ворскла домовилась про дострокове завершення контракту із Баєнком, повідомляє офіційний сайт полтавців.
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Оборонець не з'являвся на полі тривалий час, що і стало причиною розриву угоди, термін якої спливав улітку. Баєнко провів 15 матчів у складі Ворскли, записавши до свого активу гол.
До слова, полтавці посідають п'яте місце у чемпіонаті України із 20 очками в активі та відстає від третьої Десни на 3 пункти.
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