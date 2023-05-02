Сборная Украины получила символических соперников – результаты жеребьевки женской Лиги наций
Стало известно, с кем поспорит национальная команда Украины за право выйти в Лигу А.
Наши девушки в розыгрыше Лиги наций 2023/24 будут соревноваться в Лиге В. По результатам жеребьевки "сине-желтые" попали в квартет №3.
Сборная Украины среди женщин поднялась в рейтинге ФИФА
"Слепой" жребий выбрал нам символических соперников. В частности, Польшу, всячески поддерживающую Украину в войне, и Сербию, которая симпатизирует российским оккупантам. Еще одним соперником подопечных Луиса Кортеса станет сборная Греции.
Следует отметить, что четыре победителя групп переходят в Лигу А. Четыре команды, занявшие вторые места, играют в стыковых матчах против сборных, занявших третьи места в Лиге А, за право подняться в элитный дивизион.
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