Пресс-служба Ворсклы объявила о переходе 33-летнего игрока. Сергей Мякушко подписал контракт до конца сезона 2023/24.

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Полузащитник будет выступать за полтавский клуб под 33-м номером. Мякушко уже защищал цвета Ворсклы. Он выступал за команду в 2017 году.

Последним клубом опытного игрока был Колос, за который он играл с февраля 2022 года по декабрь 2023 года. Мякушко покинул команду в статусе свободного агента. За Колос он сыграл в 39 матчей, забив два гола и оформив три ассиста.

Мякушко – воспитанник киевского футбола. Первой его командой была Оболонь, откуда он в 2013 году перешел в Динамо. За основу дебютировал 27 августа 2015 года в матче против Черноморца. Успел также поиграть за Говерлу, Карпаты, испанский Алькоркон и польский Подбескидзе.

Напомним, недавно Ворскла объявила о трансфере Николая Ковталюка.

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