Прес-служба Ворскли оголосила про перехід 33-річного гравця. Сергій Мякушко підписав контракт до кінця сезону 2023/24.

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Півзахисник виступатиме за полтавський клуб під 33-м номером. Мякушко вже захищав кольори Ворскли. Він виступав за команду у 2017 році.

Останнім клубом досвідченого гравця був Колос, за який він грав із лютого 2022 року по грудень 2023 року. Мякушко покинув команду у статусі вільного агента. За Колос він зіграв в 39 матчів, забивши два голи та оформивши три асисти.

Нагадаємо, Мякушко – вихованець київського футболу. Першою його командою була Оболонь, звідки він у 2013 році перейшов у Динамо. За основу дебютував 27 серпня 2015 року у матчі проти Чорноморця. Встиг також пограти за Говерлу, Карпати, іспанський Алькоркон та польський Подбескідзе.

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