"Пришла пора попрощаться и поблагодарить Ворсклу за прекрасное и незабываемое время. Спасибо всему клубу, работникам и моим партнерам по команде.

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К сожалению, конец был не таким, каким я его представлял. Но я желаю всему клубу удачи и чтобы все скорее вернулось к нормальной ситуации. Для меня было честью играть за этот невероятный клуб", – написал Тилль на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Тилль перешел в Ворсклу в январе 2021 года в статусе свободного агента. Война заставила его приютиться в турецком Эюспоре. Его контракт с полтавчанами действовал до 31 декабря 2023 года.

К слову, в мае Оливье получил разрыв крестообразной связи – восстановление будет продолжаться как минимум до конца года. По итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром (10 голов) и ассистентом (7 результативных передач) в составе Ворсклы. Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.

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