Сергей Ребров планирует вызвать в расположение сборной Украины Даниила Сикана и Максима Таловерова, сообщает ТаТоТаке.

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Добавим, что Сикан уже успел дебютировать в составе национальной команды, сыграв 6 матчей за "сине-желтых" и отметившись голом. А вот Таловеров еще не дебютировал за главную команду страны.

Отметим, что Сикан провел 17 матчей за Шахтер в текущем сезоне, в которых отметился 5 голами (из которых 2 – в ворота Антверпена и 1 – Барселоне в Лиге чемпионов) и 3 ассистами. Таловеров провел 13 поединков за австрийский ЛАСК, результативными действиями не отличался.

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