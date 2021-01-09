"Лучшей была игра в Александрии. Там мы действовали смело и уверенно. Считаю, что мы заслуженно победили крепкую Александрию со счетом 2:0.

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Худший матч мы сыграли в Киеве с Динамо. Еще на разминке, по словам одного из моих помощников, было заметно, что глаза у ребят не горят. Тогда мы проиграли 0:2, а могли и вовсе уступить со счетом 0:4 или 0:5. Хотя и здесь могу вспомнить наши игры в Чернигове и Днепре. Трудно пропускать мячи на последних минутах встречи", – пояснил Максимов в интервью SportArena.

Напомним, Ворскла встретила зимнюю паузу на пятой строчке чемпионата Украины.

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