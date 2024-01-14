Экс-полузащитник Ворсклы Оливье Тилль может перейти в ЛНЗ, сообщает Telegram-канал УПЛ-ТБ.

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Напомним, 27-летний футболист, выступавший за полтавчан с января 2021 года, покинул "зелено-белых" после начала полномасштабной войны. Сначала на правах аренды он перебрался в перволиговый Эюпспор, а затем подписал с турками полноценный контракт до лета 2024 года (ныне клуб является главным претендентом на выход в Суперлигу).

Текущий сезон хавбек сборной Люксембурга начал на правах аренды в составе другой турецкой команды – Шанлыурфаспор из Первой турецкой лиги (15-е место), за которую в 14 матчах забил 2 гола.

К слову, после ухода из Ворсклы Оливье, которым в свое время интересовался Ювентус, подешевел почти на миллион евро и стоит сейчас согласно Transfermarkt 875 тысяч евро.

ЛНЗ ушел на зимнюю паузу на десятой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 20 очков.

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