Полтавский коллектив уже в скором времени может избавиться от ненужных игроков. Среди них оказались два африканских легионера.

Полузащитник Йохана Оскар Мкомола и форвард Салия Чериф Конате готовы покинуть полтавский клуб, утверждает телеграмм-канал Бий-біжи.

Львов официально простился с двумя игроками

Тренерский штаб не рассчитывает на молодых африканцев, а сами они хотят уйти, чтобы получать игровую практику на взрослом уровне. Сейчас они играют и тренируются с молодежкой Ворсклы.

Конате перебрался в Полтаву в феврале этого года, а Мкомола – в сентябре 2019-го. За главную команду "зеленых" ни одному из них так и не удалось дебютировать.