Ворскла может попрощаться с двумя легионерами
Полтавский коллектив уже в скором времени может избавиться от ненужных игроков. Среди них оказались два африканских легионера.
Полузащитник Йохана Оскар Мкомола и форвард Салия Чериф Конате готовы покинуть полтавский клуб, утверждает телеграмм-канал Бий-біжи.
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Тренерский штаб не рассчитывает на молодых африканцев, а сами они хотят уйти, чтобы получать игровую практику на взрослом уровне. Сейчас они играют и тренируются с молодежкой Ворсклы.
Конате перебрался в Полтаву в феврале этого года, а Мкомола – в сентябре 2019-го. За главную команду "зеленых" ни одному из них так и не удалось дебютировать.
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