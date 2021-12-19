Полтавський колектив вже незабаром може позбутись непотрібних гравців. Серед них опинились два африканських легіонери.

Півзахисник Йохана Оскар Мкомола й форвард Салія Черіф Конате готові покинути полтавський клуб, стверджує телеграм-канал Бий-біжи.

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Тренерський штаб не розраховує на молодих африканців, а самі вони хочуть піти, щоб отримувати ігрову практику на дорослому рівні. Зараз вони грають і тренуються з молодіжкою Ворскли.

Конате перебрався у Полтаву у лютому цього року, а Мкомола – ще у вересні 2019-го. За головну команду "зелених" жодному з них наразі так і не вдалось дебютувати.

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