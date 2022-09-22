Английский форвард присоединился к расположению Ворсклы, где будет на просмотре, сообщает Telegram-канал "Бий-біжи".

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22-летний Ричардс является воспитанником Тоттенхэма, но находится в статусе свободного агента. Добавим, что он уже приезжал на просмотр в полтавский клуб зимой 2022 года, но из-за нападения россиян так и не присоединился к Ворскле.

Добавим, что Родел с 2017 года находился в системе "шпор", но покинул лондонский клуб, присоединившись к болгарскому Хебару, за который не сыграл ни одного поединка. В составе Тоттенхэма U-21 – 32 матча, 6 голов и 3 ассиста.

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