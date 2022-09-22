Шахтер хочет сумасшедшую сумму за Мудрика, – журналист
Именитый инсайдер Николо Скир поделился информацией о возможной продаже Михаила Мудрика из Шахтера.
Шахтер поднял сумму, которую хочет получить за Мудрика – теперь она составляет 60 млн евро, сообщает инсайдер Николо Скира.
Мудрик надеется покинуть Шахтер зимой – успех в Лиге чемпионов сделает Ахметова неумолимым
Также он отметил, что украинец интересует многие английские клубы, однако не назвал их. Ранее сообщалось об интересе Арсенала, Брентфорда, Ньюкасла и так далее.
Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за "горняков" 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Его контракт с "горняками" действует до конца 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.
"Шахтар відверто відскочив": скільки коштує Мудрик, людина-мем зі Селтіка і докір Динамо – команда, яка викликає емоції