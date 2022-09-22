Англійський форвард приєднався до розташування Ворскли, де буде на перегляді, повідомляє Telegram-канал Бий-біжи.

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22-річний Річардс є вихованцем Тоттенхема, але наразі перебуває у статусі вільного агента. Додамо, що він вже приїжджав на перегляд у полтавський клуб взимку 2022 року, але через напад росіян так і не приєднався до Ворскли.

Додамо, що Родел з 2017 року перебував у системі "шпор", але покинув лондонський клуб, приєднавшись до болгарського Хебара, за який не зіграв жодного поєдинку. У складі Тоттенхема U-21 – 32 матчі, 6 голів та 3 асисти.

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