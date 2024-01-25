Украинская ассоциация футбола уже начала мстить полтавскому клубу за демарш накануне выборов президента организации.

"#стопцензура. Телеканалу Эспрессо отказали в аккредитации на Конгресс УАФ, где состоятся выборы нового президента Андрея Шевченко.

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Телеканалу, который постоянно входит в топ ответственных и прозрачных медиа. Телеканалу, который является лидером по просмотрам среди информационных телеканалов. Телеканалу, где есть специализированная футбольная программа и выпуски спортивных новостей. Таких каналов в Украине осталось мало!

Не за это мы на Майдане стояли! Также не аккредитовали еще несколько СМИ, которые могли задавать неудобные вопросы", – сообщает Instagram-страница программы "Футбольный формат".

Напомним, канал Эспрессо частично принадлежит Ивану Жеваго, сыну почетного президента Ворсклы Константина Жеваго. Накануне полтавский клуб объявил о выходе из Ассоциации футбола Полтавщины, таким образом выступив против Андрея Шевченко, которого сегодня должны избрать президентом УАФ.

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