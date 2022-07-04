Легионер харьковчан Марлисон не побоялся вернуться в УПЛ.

Форвард Металлиста 1925 Марлисон близок к переходу в Ворсклу, сообщает FootBoom.

Металлист 1925 официально попрощался с автором первого гола в УПЛ

24-летний нападающий, в прошлом сезоне выступавший за харьковчан, будет арендован полтавчанами. Соглашение планируется сроком на год и будет включать опцию выкупа игрока. Футболист уже вылетел в Польшу, где должен присоединиться на сборах к "зелено-белым".

Напомним, за Металлист 1925 Марлисон выступал на правах аренды (15 матчей, 5 голов) и после полномасштабного вторжения России в Украину вернулся в бразильский Фигейренсе (1 мяч в 4 поединках). Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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