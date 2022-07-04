Форвард Металіста 1925 Марлісон близький до переходу у Ворсклу, повідомляє FootBoom.

Металіст 1925 офіційно попрощався з автором першого гола в УПЛ

24-річний нападник, який минулого сезону виступав за харків'ян, буде орендований полтавцями. Угода планується терміном на один рік і включатиме опцію викупу гравця. Футболіст вже вилетів до Польщі, де має приєднатися на зборах до "зелено-білих".

Нагадаємо, за Металіст 1925 Марлісон виступав на правах оренди (15 матчів, 5 голів) і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернувся у бразильський Фігейренсе (1 м'яч у 4 поєдинках). Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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