"Эти полтора года, которые я провел в Металлисте 1925, оцениваю очень положительно. Хороший этап, было максимально много хороших эмоций. Начиная от выхода в УПЛ и заканчивая уже непосредственно матчами в Премьер-лиге на домашнем стадионе, когда приходили болельщики. Это было очень классно.

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Я дебютировал в УПЛ, забил первый гол команды в элите. Это было очень яркое событие, оно останется ярким воспоминанием об этой команде. Вошел в историю Металлиста 1925. Об этом клубе остаются хорошие воспоминания, впечатления. Могу сказать только добрые слова о команде, начиная от охранника на базе и до главного тренера.

Клубу могу пожелать развития. Я знаю, что у них амбициозные задачи, цели. Жаль, что война испортила все планы. Но думаю, что клуб выдержит и прорвется дальше. Желаю успехов, а болельщикам – мирного неба над головой. Оставаться живыми, здоровыми и быть людьми", – цитирует Батюшина официальный сайт харьковского клуба.

Напомним, Юрий выступал за Металлист 1925 с января 2021 года. В прошлом сезоне провел за "сине-желтых" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 400 тысяч евро.

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