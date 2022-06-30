Футболисты и тренерский штаб Ворсклы отправились на предсезонный сбор в Польшу, сообщает пресс-служба "зелено-белых".

Легионер Ворсклы попрощался с клубом

Готовиться к старту в Лиге конференций полтавский клуб будет в Варшаве.

Напомним, Ворскла начнет сезон официальными матчами 21 июля – подопечные Виктора Скрипника сыграют первый поединок квалифкации ЛК против шведского АИКа. Встреча состоится в Стокгольме. Так же как и ответный матч, который запланирован на 27 июля.

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