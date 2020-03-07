Ворскла минимально переиграла Олимпик – дончане потерпели седьмое поражение в УПЛ подряд

Олимпик в выездном матче 22-го тура УПЛ не смог зацепиться за очки, проиграв полтавской Ворскле.

Первый тайм поединка отвечал всем канонам УПЛ, которую мы никак не потеряем. Шестнадцать фолов, шесть желтых карточек, четыре удара по воротам – и всего один голевой момент. Его провёл нападающий Олимпика Шахаб на 20-й минуте, ворвавшись на правый край штрафной и мощно пробив низом в дальний угол. Ризнык спас Ворсклу от гола, хотя после финтов голкипера перед форвардами гостей в подобное желание Дмитрия не верилось. На перерыв футболисты ушли без голов.

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Второй тайм начался в том же русле, что и первый, но немного веселее. Так, на 55-й минуте Шахаб снова пробил с острого угла, попав в сетку с внешней стороны. Степанюк ответил на 57-й ударом после подачи с углового с отскоком от газона, однако Кичак вытащил мяч из-под перекладины – впрочем, там всё равно офсайд зафиксировали. При этом команды не оставляли попыток поставить рекорд по желтым карточкам, что, в конце концов, вылилось в пенальти на 62-й минуте за фол Гришко против Кулача. Сам же Влад и реализовал 11-метровый – 1:0.

Олимпик после гола прогнозируемо пошел вперёд, однако штурм у дончан не сложился. Гости провели ряд ударов по воротам и несколько перспективных атак с острыми передачами, но ни одну из этих ситуаций опасной назвать нельзя. Кроме того, из-за травмы сломался Дегтярёв, а на 79-й минуте грубости гостей вылились в логичную вторую желтую карточку – Кравчук оставил "олимпийцев" в меньшинстве. В конце концов, подопечные Юрия Максимова спокойно довели матч до минимальной победы.

Таким образом, Ворскла набрала 20 очков, поднявшись сразу на девятую позицию в турнирной таблице УПЛ. Олимпик, оставшись с 18 зачётными баллами, опустился на предпоследнюю строчку.

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