Ворскла мінімально переграла Олімпік – донеччани зазнали сьомої поразки в УПЛ поспіль

Олімпік у виїзному матчі 22-го туру УПЛ не зміг зачепитися за очки, програвши полтавській Ворсклі.

Перший тайм поєдинку відповідав всім канонам УПЛ, яку ми ніяк не втратимо. Шістнадцять фолів, шість жовтих карток, чотири удари по воротах – і всього один гольовий момент. Його провів нападник Олімпіка Шахаб на 20-й хвилині, увірвавшись на правий край штрафного й потужно пробивши низом у дальній кут. Різник врятував Ворсклу від голу, хоча після фінтів голкіпера перед форвардами гостей у подібне бажання Дмитра не вірилося. На перерву футболісти пішли без голів.

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Другий тайм розпочався у тому ж руслі, що і перший, але трішки веселіше. Так, на 55-й хвилині Шахаб знову пробив з гострого кута, влучивши у сітку із зовнішнього боку. Степанюк відповів на 57-й ударом після подачі з кутового з відскоком від газону, однак Кичак витягнув м'яч з-під поперечини – втім, там все одно офсайд зафіксували. При цьому команди не полишали спроб поставити рекорд по жовтих картках, що, зрештою, вилилось у пенальті на 62-й хвилині за фол Гришка проти Кулача. Сам же Влад і реалізував 11-метровий – 1:0.

Олімпік після голу прогнозовано пішов уперед, однак штурм у донеччан не склався. Гості провели низку ударів по воротах та кілька перспективних атак із гострими передачами, але жодну з цих ситуацій небезпечною назвати не можна. Крім того, через травму зламався Дегтярьов, а на 79-й хвилині грубощі гостей вилились у логічну другу жовту картку – Кравчук залишив "олімпійців" у меншості. Зрештою, підопічні Юрія Максимова спокійно довели матч до мінімальної перемоги.

Таким чином, Ворскла набрала 20 очок, піднявшись одразу на дев'яту позицію в турнірній таблиці УПЛ. Олімпік, залишившись з 18 заліковими балами, опустився на передостанню сходинку.

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