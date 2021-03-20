Ворскла и Олимпик встречались в 19-м туре УПЛ. Отчет о поединке в Полтаве читайте на "Футбол 24".

Матч Ворскла – Олимпик стартовал в 19:30. На момент начала игры команда Юрия Максимова шла пятой – 28 пунктов. Соответственно, победа позволяла Ворскле обойти Десну в турнирной таблице. Олимпик разместился на десятом месте, имея в активе 17 баллов. Именно донецкий клуб стал главным ньюсмейкером весенней части сезона – 5 подряд поражений, смена главного тренера и скандал с участием Владислава Гельзина. К слову, в матче первого круга полтавчане праздновали минимальную победу благодаря голу Владислава Кулача.

Подопечные Юрия Максимова захватили инициативу и первыми создали момент. Нкенг мощно приложился с линии штрафной, но пробил мимо нижнего угла. А вот первый же шанс Ворсклы привел к забитому мячу на 13-й минуте. Руслан Степанюк завершил контратаку полтавчан ювелирно точным ударом из-за пределов штрафной в сетку ворот Бетима Альими. Мог бы и лучше сыграть голкипер из Косова в этом эпизоде, но не спас свою команду.

Полтавчане пошли развивать успех. Кулач отдал на Степанюка, тот пяткой возвращал в ответ, однако Владислав немного не успел к мячу. Здесь вратарь Олимпика уже сыграл надежно, вовремя выйдя на перехват. Но взятие ворот отсрочилось на считанные секунды. Тилль подал угловой, а Снурницын срезал мяч в собственные ворота. 2:0 уже на 25-й минуте – роскошное начало для Ворсклы.

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Команда Максимова не остановилась. Тилль мог делать счет разгромным, но против был Альими, который парировал мощный выстрел хавбека сборной Люксембурга. Но и двух голов было достаточно полтавчанам для того, чтобы уйти на перерыв с комфортным преимуществом в счете.

Начало второго тайма похоронило надежды Олимпика на очки. Кане пробил с дальней дистанции, Альими парировал, но малиец подхватил мяч и сбросил на Степанюка. Руслан оформил дубль, поразив дальний угол. 3:0 – интрига относительно победителя исчезла. Ворскла могла забивать еще, но обводной удар Кане парировал кипер. Олимпик так и не смог ничего противопоставить горожанам. Уверенная победа "зелено-белых".

Юрий Максимов выиграл дуэль у своего бывшего коллеги по Динамо – Юрия Калитвинцева. Шестое подряд поражение Олимпика в чемпионате Украины заставляет дончан задуматься над сохранением прописки в элите. Ворскла обошла Десну и поднялась на 4 место, имея в активе 31 пункт.