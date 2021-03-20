Матч Десна – СК Днепр-1 стартовал в 17:00 на стадионе в Чернигове. Команды решают разные турнирные задачи. Если Десна разместилась сразу за топ-3 (30 очков, 4 позиция), то подопечные Йовичевича первую часть чемпионата завершили последними. Правда, после возобновления сезона дела пошли лучше – днепряне в этом году еще не проигрывали. Перед началом поединка СК Днепр-1 занимал 8 место турнирной таблицы (19 пунктов). К слову, в первом круге Десна в гостях уступила со счетом 0:2 (забивали Назаренко и Довбик).

То, что игра будет боевой, стало ясно уже на первых секундах, когда Гуцуляк и Логинов столкнулись головами в центре поля. К счастью, оба сумели продолжить матч. На 5-й минуте хозяева упустили убийственный шанс. Калитвинцев с лета расстреливал ворота гостей после хаоса в штрафной – неточно! Тут же пробивал Будковский, но тоже не сумел попасть в створ. Свой момент имели и гости. Когут отобрал мяч и без раздумий пальнул в дальний угол – Литовка не без труда перевел на угловой. Перехватили инициативу днепряне – Назаренко стрелял издали, однако без проблем для кипера Десны.

Мариуполь расписал ничью с Минаем в первом матче сезона на родном поле

Александр Рябоконь заметно нервничал, ведь его команда слишком прижалась к своим воротам. Очередной шанс вблизи владений "северян" – Пихаленок вместо удара решил сильно прострелить вдоль линии вратарской и прогадал. Конопля получил повреждение при столкновении с Дубинчаком, однако тоже продолжил игру.

Роскошный момент был у Гуцуляка на 22-й минуте. Алексей пробил в ближний угол, мяч попал в штангу, от которой отлетел в голову Юрчука и покинул пределы поля! Едва не случился курьезный автогол. Гости не тянули с ответом – Чуже прорвался левым флагом и вырезал на Довбика, который не смог переиграть вратаря. Правда, в этом эпизоде ​​Екатерина Монзуль свистнула об офсайде, который на повторах выглядел крайне сомнительным. А вот на 28-й минуте Десну спасла лишь неточность Назаренко, который с острого угла покатил мимо дальнего угла.

Парад нереализованных возможностей продолжился. Юрчук потянул мяч из правого угла после выстрела из-за пределов штрафной. У противоположных ворот Чуже крутил в дальний угол, но Литовка выдал классный сейв! Калитвинцев выстрелил с лета, однако немного выше.

Казалось, что первый тайм так и завершится без голов, но уже в компенсированное время СК-Днепр-1 все же забил. Марио Чуже на замахе убрал Гитченко и несильным ударом протолкнул мяч в ближний угол. Первый гол хорвата в УПЛ, который позволил команде Йовичевича уйти на перерыв с преимуществом в счете.

Начало второго тайма не порадовало голевыми возможностями, но, начиная с 57-й минуты, моменты посыпались, как из рога изобилия. Сначала Валерий Юрчук спас свою команду после удара Гитченко головой с нескольких метров. Через несколько секунд кипер днепрян нейтрализовал дальний выстрел Калитвинцева. Он же справился с ударом Гуцуляка после быстрой контратаки хозяев. И, наконец, Тотовицкий не попал в девятку из пределов штрафной!

Постепенно атакующий пыл Десны угас. Гости могли даже увеличить свое преимущество, но Довбик не использовал свою возможность. Казалось, гол Чуже так и останется единственным, но уже в компенсированное время хорват оформил дубль, удачно сыграв на добивании. 0:2 – победа гостей.

СК Днепр-1 продлил свою рекордную серию во втором круге чемпионата – 6 матчей без поражений. У команды Йовичевича 22 очка и 8 позиция. Десна упустила шанс обойти Зарю и уже завтра может отпустить луганчан на 5 пунктов. Пока что подопечные Рябоконя четвертые – 30 баллов.

Золоті 90-ті: Лужний наводить жах, Гаскойн споїв збірну, хлопець із Черкащини в АПЛ і ще 27 фото "старої школи"