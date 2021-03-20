Ворскла та Олімпік зустрічалися в 19-му турі УПЛ. Звіт про поєдинок у Полтаві читайте на "Футбол 24".

Матч Ворскла – Олімпік стартував о 19:30. На момент початку гри команда Юрія Максимова йшла п'ятою – 28 пунктів. Відповідно, перемога дозволяла Ворсклі обійти Десну в турнірній таблиці. Олімпік розмістився на десятому місці, маючи в активі 17 балів. Саме донецький клуб став головним ньюзмейкером весняної частини сезону – 5 поспіль поразок, зміна головного тренера та скандал за участю Владислава Гельзіна. До слова, у матчі першого кола полтавці святкували мінімальну перемогу завдяки голу Владислава Кулача.

Підопічні Юрія Максимова захопили ініціативу і першими створили момент. Нкенг потужно приклався з лінії штрафного, але пробив повз нижній кут. А от перший же шанс Ворскли призвів до забитого м'яча на 13-й хвилині. Руслан Степанюк завершив контратаку полтавців ювелірно точним ударом з-за меж штрафного у сітку воріт Бетіма Альїмі. Міг би і краще зіграти голкіпер із Косова в цьому епізоді, але не врятував свою команду.

Полтавці пішли розвивати успіх. Кулач віддав на Степанюка, той ефектно п'ятою повертав у відповідь, проте Владислав трохи не встиг до м'яча. Тут воротар Олімпіка вже зіграв надійно, вчасно вийшовши на перехоплення. Але взяття воріт відтермінувалося на лічені секунди. Тілль подав кутовий, а Снурніцин зрізав м'яч у власні ворота. 2:0 вже на 25-й хвилині – розкішний початок для Ворскли.

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Команда Максимова не зупинилася. Тілль міг робити рахунок розгромним, але проти був Альїмі, який парирував потужний постріл хавбека збірної Люксембургу. Але і двох голів було достатньо полтавцям для того, щоб піти на перерву з комфортною перевагою в рахунку.

Початок другого тайму поховав сподівання Олімпіка на очки. Кане пробив з дальної дистанції, Альїмі парирував, але малієць підхопив м'яч і скинув на Степанюка. Руслан оформив дубль, вразивши дальній кут. 3:0 – інтрига щодо переможця зникла. Ворскла могла забивати ще, але обвідний удар Кане парирував кіпер. Олімпік так і не зміг нічого протиставити полтавцям. Впевнена перемога "зелено-білих".

Юрій Максимов виграв дуель у свого колишнього колеги по Динамо – Юрія Калітвінцева. Шоста поспіль поразка Олімпіка в чемпіонаті України змушує донеччан задуматися над збереженням прописки в еліті. Ворскла обійшла Десну та піднялася на 4 місце, маючи в активі 31 пункт.