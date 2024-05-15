"Когда мы выиграли Кубок, у Ворсклы был почетный президент Константин Жеваго и президент Олег Бабаев. Олег Мейданович был всегда рядом с командой, а с Жеваго мы встречались раз в месяц. Он летал на наши игры, когда мы играли в Суперкубке и в Лиге Европы, заходил в раздевалку, общался с ребятами. Как главный тренер я вышел к Жеваго с предложением – отметить футболистов, которые завоевали Кубок.

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Условие было такое, чтобы футболисты, которые будут заканчивать карьеру в Украине, получили какой-то ценный приз. Я предложил машину марки Мерседес. Поскольку у кого-то уже были авто, мы приняли такое решение, и это было в уставе клуба заложено: каждому футболисту и тренеру, которые заканчивают карьеру в Ворскле, будут вручать Мерседес или 25 тысяч долларов. Все футболисты, которые стали обладателями Кубка, получили эти призы. То есть те, кто провел более 50% матчей, а не просто вышел в одной игре.

Помню, когда Величко, Сачко и Есин шли, мы делали им проводы и всем вручили эти призы. Еще трем футболистам Бабаев на какой-то игре выдал по 25 тысяч долларов. У меня были свои контракты с руководством. Они меня лучше отблагодарили, чем футболистов. Намного больше денег дали, премию выписали. Вознаградили всех за победу достойно. Так больше никого и никогда не вознаграждали.

Потом я ушел, Долганский также покинул клуб. Сейчас интересная история – он уже главный тренер этой команды. Тогда ему не дали вознаграждения за кубковый матч. Находясь в Мариуполе, я позвонил Бабаеву и сказал, что мы забыли о Долганском: "Если вы не заплатите ему, я также не бедный человек и могу отблагодарить его сам. Мы не должны оставить его незамеченным". И Бабаев из своих личных денег отблагодарил Долганского за то, что тот был таким капитаном и не один раз выручил нас", – рассказал Павлов в комментарии Tribuna.

Напомним, финал Кубка Украины состоится уже сегодня, 15 мая, в Ровно на стадионе Авангард. Начало встречи в 19:00.

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