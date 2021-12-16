Александр Фундерат – спортивный директор полтавского клуба – не исключает ухода Дмитрия Ризныка в зимнее окно. Но для этого потенциальным покупателям придется потратиться.

"Спрос на Ризныка есть, но мы, в принципе, рассчитываем на то, что он будет в команде. В это межсезонье мы не готовы говорить о каких-либо трансферных моментах, если, конечно, не будет заоблачных предложений.

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Мы хотим, чтобы он помог Ворскле добиться результата и выполнить задание, поставленное перед командой – занять максимально высокую позицию в турнирной таблице", – рассказал Фундерат в эфире Футбол NEWS.

В текущем сезоне УПЛ 21-летний Дмитрий Ризнык сыграл 17 матчей, в которых пропустил 17 голов и отразил 5 пенальти, побив многолетний рекорд Украины. Основным претендентом на кипера раньше называли Шахтер. Что касается Ворсклы, то команда Юрия Максимова находится на 5-м месте чемпионата, набрав 33 очка.

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