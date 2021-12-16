"Попит на Різника є, але ми, в принципі, розраховуємо на те, що він буде в команді. У це міжсезоння ми не готові говорити про якісь трансферні моменти, якщо, звичайно, не буде захмарних пропозицій.

Максимов розкрив секрет феноменальної серії Різника – кіпер Ворскли побив 27-річний рекорд чемпіонатів України

Ми хочемо, щоб він допоміг Ворсклі досягти результату і виконати завдання, поставлене перед командою – посісти максимально високу позицію в турнірній таблиці", – розповів Фундерат в ефірі Футбол NEWS.

У поточному сезоні УПЛ 21-річний Дмитро Різник зіграв 17 матчів, у яких пропустив 17 голів і відбив 5 пенальті, перевершивши багаторічний рекорд України. Основним претендентом на кіпера раніше називали Шахтар. Що стосується Ворскли, то команда Юрія Максимова перебуває на 5-му місці чемпіонату, набравши 33 очки.

"Так не можна виходити на гру": капітан Ворскли про чергове вилучення партнера, рекорд Різника і замерзлі пальці