Ворскла добавила в заявку испанца Рея – воспитанник Барселоны может дебютировать в матче против Динамо

Защитник Хуан Мануэль Рей пополнил заявку полтавской Ворсклы на УПЛ 2019/20.

Испанец подписал контракт с полтавчанами еще 5 сентября, однако только на этой неделе его внесли в заявку клуба на официальном сайте УПЛ.

Ворскла – Динамо: анонс матча УПЛ

Сегодня Ворскла будет принимать киевское Динамо в рамках 8 тура, и Рей имеет шанс дебютировать за новую команду в матче со столичным грандом. Напомним, что 22-летний защитник – воспитанник каталонской Барселоны, капитан команды нескольких возрастных групп, а также обладатель Кубка Юношеской лиги УЕФА сезона 2013/14.

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Если подопечные Виталия Косовского одержат победу, то обойдут Динамо в турнирной таблице – сейчас команды разделяет всего одно очко.