Пиварич получил повреждение в матче Динамо U-21

Главный тренер Динамо U-21 Юрий Мороз прокомментировал игру защитников в матче против Ворсклы и оценил состояние Йосипа Пиварича.

"Пиварич получил микротравмы – спазм задней поверхности бедра. Он почувствовал боль и сам попросил замену, что мы быстро и сделали, чтобы не усиливать проблему.

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Когда Самбрано будет готов к матчам основной команды? Сегодня Карлос хорошо проявил себя: вверху он все выиграл, подборы внизу, игру читал, словом, помог нам в обороне. Но вопрос стоит адресовать Михайличенко. Карлос тренируется с основным составом, поэтому и решение принимать им. В этой встрече претензий к Самбрано нет.

Попов действительно может составить конкуренцию основному составу. Но сейчас есть вопросы по его функциональному состоянию. Ему немного не хватает игрового тонуса, выносливости, скорости и реакции на изменения на футбольном поле. Думаю, еще пару матчей и он будет готов", – рассказал Мороз в комментарии официальному сайту Динамо.

Отметим, что Динамо U-21 победила Ворсклу (3:1) в матче молодежного первенства.

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